Final Piala Dunia 2022: Lionel Messi Man of The Match Laga Argentina vs Prancis

AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Pemain depan Argentina Lionel Messi merayakan gol ketiga timnya selama pertandingan sepak bola final Piala Dunia Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail di Lusail, utara Doha. (18 Desember 2022). Lionel Messi raih penghargaan Man of the Match (MOTM) di laga final Piala Dunia 2022 antara Argentina vs Prancis. Tim Tango menang adu penalti 4-2. (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)