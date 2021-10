Pengembang Senang, Uang Muka Nol Persen untuk KPR Diperpanjang

Laporan Reporter Kontan, Dimas Andi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan pengembang properti PT Intiland Development Tbk (DILD) menyambut positif keputusan Bank Indonesia (BI) yang memperpanjang ketentuan uang muka atau down payment (DP) 0% untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hingga 31 Desember 2022.

Bersamaan dengan itu, BI juga memperpanjang ketentuan rasio loan to value/financing to value (LTV/FTV) kredit atau pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100% hingga 31 Desember 2022 mendatang.

Corporate Secretary DILD Theresia Rustandi menyampaikan, perpanjangan kebijakan tersebut memberikan dampak baik bagi masyarakat dan industri properti.

Selain dipercaya akan mampu mendorong pertumbuhan kredit dan penjualan properti, kebijakan DP 0% untuk KPR juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah.

“Kami melihat perpanjangan insentif kebijakan DP 0% bisa semakin memberikan daya ungkit terhadap tumbuhnya kembali investasi properti,” ujarnya, Rabu (20/10/2021).

Di samping itu, kebijakan BI untuk melonggarkan rasio LTV/FTV menjadi 100% untuk semua jenis properti diharapkan DILD dapat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan momentum pembelian atau investasi properti.

Hanya memang, kebijakan seperti ini sangat memerlukan dukungan dari perbankan untuk merealisasikannya.

Yang terang, perpanjangan kebijakan tersebut memberikan efek psikologi positif bagi masyarakat dan pengembang, khususnya untuk pembelian rumah atau hunian siap pakai sekaligus memberi dampak pada penjualan rumah inden.

Theresia menjelaskan, sejauh ini kebijakan DP 0% untuk KPR telah memberikan dampak positif terhadap kinerja penjualan properti DILD, terutama pada produk perumahan.