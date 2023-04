Sambut Ramadan 1444 H, KompasTV Siapkan Sejumlah Program Spesial

TRIBUNNEWS.COM - Menyambut bulan Ramadan 1444 H, KompasTV telah menyiapkan serangkaian program berkualitas yang inspiratif dan menghibur untuk menemani para pemirsa dalam menjalankan ibadah puasa.

Sejumlah program spesial edisi Ramadan akan hadir menemani pemirsa mulai dari waktu sahur hingga waktu berbuka.

P. Arief Prihantoro, General Manager Programming KompasTV, mengatakan, “Pada Ramadan tahun ini KompasTV akan kembali menghadirkan program-program unggulan diantaranya, Kalam Hati, Kompas Sahur, Hagia Sophia dan masih banyak lagi. Harapannya program-program yang kami siapkan spesial di bulan Ramadan ini dapat memberikan inspirasi dan nilai-nilai keagamaan bagi para pemirsa KompasTV.”

Tayangan spesial yang disiapkan untuk menemani pemirsa menjalankan ibadah puasa diantaranya, Kompas Sahur, Kalam Hati, VVIP Ramadan, Majestic Mosque, dan Mosques from Around The World.

Kompas Sahur, tayang setiap hari pukul 02.00 WIB yang akan menampilkan informasi terkini terkait liputan khas Ramadan yang menemani waktu sahur pemirsa, seperti live report, feature, serta berbagai konten lainnya terkait kegiatan warga selama bulan Ramadan.

Kalam Hati, tayang setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 03.00 hingga 04.00 WIB. Sebuah program religi melalui dakwah dengan tema yang aplikatif serta berkaitan dengan kehidupan sehari hari.

VVIP Spesial Ramadan, tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 03.00 - 04.00 WIB. Pada program VVIP (Very Very Interesting Person), pemirsa KompasTV akan diajak untuk mengenal lebih dekat dengan keseharian para pejabat publik hingga publik figur.

Majestic Mosque, program ini menampilkan keindahan dan keunikan arsitektur, tradisi, dan kultur dari sejumlah masjid yang ada di dunia. Tayang pada Senin, 3 April 2023 pukul 03.00 WIB.

Hagia Sophia, sebuah program yang menyuguhkan fakta dan keistimewaan dari Masjid Hagia Sophia ‘The Ancient Mosque’, simbol cahaya Islam di langit Eropa. Tayang pada 10 April 2023, pukul 03.00 WIB.

Program spesial lainnya yakni, Mosques from Around The World yang tayang pada Senin, 17 April 2023 pukul 03.00 WIB dan Jumat, 21 April 2023 pukul 09.30 WIB. Program ini menampilkan kisah dan fakta dibalik megahnya masjid-masjid bersejarah dari berbagai belahan dunia.

Selain program-program tersebut, KompasTV juga menghadirkan program lainnya untuk menemani waktu sahur yakni Pop News yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 04.00 hingga 04.30 WIB.

Sementara itu, untuk menemani waktu berbuka KompasTV menyiapkan filler Kurma, Cooking is Fun, dan Mutiara Ramadan yang tayang sebelum adzan Maghrib berkumandang.

Sederet tayangan Ramadan tersebut akan menemani para pemirsa KompasTV untuk menemani ibadan puasa pemirsa di rumah. Saksikan terus program-program spesial Ramadan yang informatif hanya di KompasTV dan live streaming di laman www.kompas.tv!