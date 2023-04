Mengenal Apel Lori yang Cocok Dikonsumsi Saat Berbuka Puasa dan Sahur  

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat berbuka puasa, konsumsi buah apel bisa menjadi pilihan buah yang bisa dikonsumsi karena diyakini membantu sistem pencernaan sehingga tubuh bisa menerima jenis makanan yang lebih kompleks dari sekadar buah.

Melansir dari Healthline, konsumsi buah apel sangat baik untuk menurunkan berat badan menjaga berat badan karena kandungan serat, vitamin, dan mineral di dalamnya mampu menahan keinginan makan yang terlalu berlebihan.

Apel memiliki kaya akan serat dan air sehingga senyawa alami, sehingga mengonsumsi satu buah apel setiap sahur juga dapat membuat tidak mudah lapar saat berpuasa.

Penelitian terbaru oleh European Journal of Nutrition menemukan bahwa makan apel utuh yang kaya pektin memiliki efek penurunan kolesterol yang sehat.

Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics juga menunjukkan bahwa mengkonsumsi sekitar 75 gram apel kering atau sekitar dua apel membantu mengurangi kolesterol pada wanita pascamenopause.

Mengkonsumsi apel dapat membuat perut terasa kenyang lebih lama meski jumlah kalori dalam apel itu pun rendah.

Saat ini untuk jenis-jenis apel apel cukup beragam, salah satunya jenis apel Lori atau apel tanning.

"Apel jenis lori ini matangnya di pohon dan penyinaran matahari lebih lama menghasilkan rasa lebih manis, lebih bergizi daripada apel pada umumnya meskipun fisik buah apel Lori ini tidak semenarik buah apel pada umumnya," kata Direktur PT Indofresh Agus Setiawan Ang kepada wartawan belum lama ini.

Saat apel Lori matang, kulit buah apel ini lebih gelap atau tanned namun nutrisi yang terkandung lebih baik dari buah apel lainnya.

Ini pula yang membuat apel ini sangat pas dikonsumsi saat berbuka maupun sahur.

Selain itu berkualitas lebih baik dari apel fuji pada umumnya, grading buah di kelola secara khusus.

Agus mengatakan, apel lori merupakan produk impor dari Cina ini bertahan cukup lama bila dalam pengiriman yang saat ini bisa ditemukan di seluruh cabang ranch market.