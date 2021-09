Organisasi Konservasi Sebut Komodo akan Punah, KLHK : Jumlahnya Justru Meningkat

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru Firmauli Sihaloho

TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi International Union for the Conservation of Nature (IUCN) mengategorikan Komodo masuk dalam hewan yang tercatat di daftar merah.

Artinya, hewan prasejarah tersebut diperkirakan akan punah dalam waktu dekat ini.

IUCN menilai satwa dilindungi yang memiliki habitat satu-satunya di dunia yakni di Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur diperkirakan akan punah dalam waktu dekat seiring dengan naiknya permukaan laut akibat pemanasan global.

IUCN juga menyebutkan, naiknya permukaan laut juga diperkirakan akan menyusutkan habitat kecilnya setidaknya 30 persen selama 45 tahun ke depan.

"Hewan prasejarah ini telah bergerak satu langkah lebih dekat ke kepunahan, sebagian karena perubahan iklim dan sebagian lain karena semakin terbukanya akses komersial ke kawasan itu," kata Andrew Terry, direktur konservasi di Zoological Society of London.

Sementara itu, Kementerian KLHK menyebutkan bahwa populasi Komodo saat ini masih sangat terlindungi.

Dalam rilis yang dilansir Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno pada akhir tahun lalu disebutkan, jumlah Komodo di Indonesia dalam hal ini di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) Labuan Bajo cenderung meningkat.

Total komodo pada 2018 sebanyak 2.897 ekor dan pada 2019 bertambah menjadi 3.022 ekor.

“Populasi biawak komodo di Lembah Loh Buaya selama 17 tahun terakhir relatif stabil dengan kecenderungan sedikit meningkat di lima tahun terakhir,” ujar Wiratno.