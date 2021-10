VIRAL Kisah Gadis Datangi Rumah Mantan ART setelah 14 Tahun Tak Bertemu, Mengaku Sudah Sangat Rindu

TRIBUNNEWS.COM - Kisah gadis bertemu mantan Asisten Rumah Tangga (ART) viral di media sosial.

Video haru itu diunggah di akun TikTok @talithaneysa, Senin (4/10/2021).

Unggahan tersebut pun telah ditonton hingga 2,1 juta kali.

"Finally reunited with my mba after 14 tahun lost contact," tulis akun itu.

Dalam videonya, terlihat seorang gadis mendatangi sebuah rumah.

Saat melihat ada tamu yang datang, seorang ibu keluar rumah dan langsung memeluk gadis berkaus putih tersebut.

Ibu itu terlihat terharu saat memeluk anggota keluarga yang lain.

Lalu, seperti apa kisah lengkapnya?

Kisah haru itu diunggah oleh Talitha Neysa (19) asal Yogyakarta.

Ia bertemu dengan mantan ART-nya, Yanti, pada Minggu (3/10/2021) lalu.