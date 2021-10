Viral Pertemuan Haru Majikan dengan Mantan ART, 14 Tahun Hilang Kontak, Sudah Bertahun-tahun Mencari

TRIBUNNEWS.COM - Seorang pengguna TikTok membagikan kisah harunya saat bertemu dengan mantan Asisten Rumah Tangga (ART).

Pengunggah video bisa bertemu mantan ART-nya setelah 14 tahun hilang kontak.

Gadis tersebut mengaku keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan si mantan ART.

Setelah bertahun-tahun mencari, mereka tetap tak bisa menemukannya.

Video yang diunggah di TikTok @talithaneysa, Senin (4/10/2021), itu viral dan telah ditonton 2,1 juta kali.

"Finally reunited with my mba after 14 tahun lost contact," tulisnya.

Baca juga: VIRAL Cucu Ungkap Kebiasaan Nenek Nonton TV Pukul 3 Pagi, Hanya Bisa Dengar Lagu, Begini Kisahnya

Baca juga: Viral Tagar #PercumaLaporPolisi, IPW Minta Kapolri Listyo Sigit Gagas Bersih-bersih di Reserse

Konfirmasi Tribunnews

Kisah tersebut diunggah oleh Talitha Neysa (19) asal Yogyakarta.

Talitha mengaku keluarganya sudah menganggap mantan ART-nya, Yanti, seperti keluarga sendiri.

Setelah berhenti bekerja pada 2007, Yanti disebut sulit untuk dihubungi.