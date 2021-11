VIRAL Video Tamu Pernikahan Dapat Souvenir Ikan Cupang, Ini Kata sang Pengunggah

TRIBUNNEWS.COM - Souvenir pernikahan jadi suatu hal wajib yang diberikan kepada para tamu undangan sebagai ucapan terima kasih.

Biasanya souvenir yang diberikan oleh kedua mempelai tergolong benda yang sederhana.

Tapi berbeda dengan kisah ini, seorang wanita tamu undangan mendapat souvenir pernikahan berupa ikan cupang.

Souvenir ikan cupang itu dibungkus dalam sebuah toples yang berisikan air.

Kisah tamu tersebut awalnya terungkap pada video akun TikTok @arigathankss_.

"Kondangan souvenir cupang," bunyi tulisan video itu.

Hingga artikel ini terbit, video TikTok itu ditonton 1,6 juta orang.

Berhasil menyita perhatian, sejumlah warganet pun memberikan komentarnya.

"Sangat out of the box," tulis @itsinoo.

"Inspirasi souvenir nikah @madhin101," komentar @aesthetric.

