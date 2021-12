Sandiaga Uno Dukung NTT Jadi Lokomotif Kebangkitan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tanah Air

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah kawasan yang sangat kaya akan destinasi wisata.

Sandi, sapaan akrabnya, mengaku tak bisa melupakan dua kunjungan terakhirnya ke dua desa di NTT.

Padahal dia telah mengunjungi 50 desa wisata lainnya.

Hal ini disampaikan Sandi dalam diskusi Tribunnetwork 'Mengembangkan Pariwisata Modern di NTT'.

"Pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan, ada 50 desa wisata yang kami kunjungi seluruh Indonesia sebagai 50 desa wisata terbaik dan yang terakhir adalah dua desa di NTT. Yaitu Desa Etusiko di Ende dan juga Desa Wairebo yang ada di Kabupaten Manggarai," ujar Sandi kepada Direktur Pemberitaan Tribunnetwork Febby Mahendra Putra, Kamis (16/12).

Sandi mengakui pariwisata NTT memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sisi alam maupun budayanya.

Terngiang ingatan Sandi bahwa di awal tahun dirinya pernah memiliki usaha bidang otomotif di NTT karena melihat banyaknya potensi yang ada di Pulau Timor hingga Flores.

Namun untuk saat ini, Sandi melihat Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas dapat menjadi perpanjangan tangan bagi destinasi wisata lainnya di NTT.

"Labuan Bajo adalah pintu gerbang pariwisata NTT. Tapi kalau kita lihat, it's just the beginning, it's so many, there are so many spots. Dan ini mesti betul-betul hati-hati kita petakan multiplier effect karena bukan hanya Manggarai Barat, tapi seluruh kawasan NTT bisa kita kembangkan," ucapnya.

Menurutnya Labuan Bajo sebagai sentra ekonomi mampu memberikan multiplier effect.