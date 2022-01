Kejati Sumut Terima SPDP dari Polda Terkait Oknum Kader PDIP yang Pukul Remaja di Medan

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polda Sumut terkait kasus viral pemukulan seorang remaja, yang dilakukan oleh kader PDIP, Halpian Sembiring Meliala (HSM).

Kasipenkum Kejati Sumut Yos A Tarigan mengatakan SPDP tersebut diterima pada 10 Januari 2022.

"Telah diterima SPDP pada tanggal 10 Januari terkait tersangka atas nama H S M yang disangkakan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C dari UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," kata Yos, Selasa (18/1/2022).

Selanjutnya, kata Yos terhadap Jaksa yang ditunjuk akan mengikuti perkembangan penyidikan.

"Selanjutnya terhadap Jaksa yang akan ditunjuk oleh pimpinan, kemudian Jaksa tersebut akan mengikuti perkembangan penyidikan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, video aksi koboi yang dilakukan oleh seorang pria di depan minimarket di Medan viral di media sosial.

Dalam video terlihat mobil Toyota Prado menabrak sepeda motor milik pelajar dari belakang, hingga terjadi kegaduhan berujung pemukulan.

Baca juga: Minimarket di Condet Hangus Dilalap Api Gara-gara Korsleting Mesin ATM

Pelaku pemukulan adalah Wakil Pembina Satgas PDI Perjuangan Sumut Halpian Sembiring Meliala, yang saat itu terekam CCTV keluar dari mobil Toyota Land Cruiser Prado BK 995 di Medan yang menganiaya pelajar SMA Al Azhar berinisial FAL (16).

Tak terima dengan aksi koboi pria itu, orangtua korban pun melaporkannya ke polisi.

Detik-detik Penangkapan Halpian Sembiring Satgas PDI Perjuangan yang Pukul Pelajar Sekolah Al Azhar