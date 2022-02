Ligana PPP Cetak Kader Muda Peduli Lingkungan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Lingkungan dan Siaga Bencana (Ligana) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Kemah Persatuan di Batutapak Camping Ground, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (11/12/2022).

Sekjen PPP Arwani Thomafi mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada generasi muda tentang lingkungan dan kebencanaan.

"Generasi muda ini nantinya akan menjadi duta lingkungan di daerah mereka masing-masing," kata Gus Arwani, sapaan akrabnya, Jumat (11/2/2022).

Menurutnya, keberadaan Ligana merupakan suatu elemen baru di PPP yang serius menerjemahkan makna keislaman yang Rahmatan Lil Alamin (Islam yang menebar cinta kepada seluruh alam).

"Ligana harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, punya kepedulian terhadap keberlangsungan lingkungan, serta peka terhadap kebencanaan," paparnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini juga menjelaskan, bahwa Kemah Persatuan Ligana PPP ini bertujuan membangun soliditas dan keakraban di antara para paserta.

Ia menekankan agar semangat dan sikap peduli lingkungan sekitar ini terus menyala.

"Ini sebuah pilihan bagi kita untuk meningkatkan eksistensi serta peran PPP dalam memberikan sumbangsih nyata kepada masyarakat. Dengan demikian, akan menjadi tonggak bagi kebangkitan PPP kedepan," tuturnya.

Sementara Ketua Ligana DPP PPP Iip Miftahul Khoiri mengungkapkan, Ligana merupakan entitas baru di tubuh PPP yang fokus pada persoalan ingkungan dan kebencanaan.

"Ligana ingin mencetak kader-kader PPP yang punya kepedulian terhadap lingkungan dan punya kepekaan terhadap kebencanaan," tuturnya.

Legislator muda PPP ini menyatakan, pihaknya bertekad menjadikan Ligana sebagai wadah yang mempersatukan, baik usia maupun gagasan.

Karena itu, Ligana mengadakan kegiatan yang punya daya tarik dan kekinian.

"Life is about energy, is not about age (Hidup itu tentang energi, bukan tentang umur), sebab itu kita ingin menjalin silaturahim seluas-luansya," ucap anggota Komisi VIII DPR ini.