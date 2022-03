Harga Cabai Rawit Merah di Semarang Kini Rp 55 Ribu per Kg

Ilustrasi Harga cabai rawit merah di Kota Semarang Jawa Tengah melonjak kini Rp 55 ribu per kilogram.

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Harga cabai rawit merah di Kota Semarang Jawa Tengah melonjak kini Rp 55 ribu per kilogram.

"Kenaikan harga sudah sekitar 10 hari. Tertinggi rawit merah Rp 55 ribu," kata Yono, satu di antara pedagang cabai di jalan Pedamaran Semarang, Senin (7/3/2022).

Yono menyebutkan, tingginya harga cabai disusul merah keriting yang mencapai angka Rp 40 ribu - Rp 43 ribu, kemudian teropong merah Rp 40 ribu.

Sementara lainnya, disebutkan, harga tergolong rendah dengan kisaran Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu per kilogram.

"Paling murah rawit putih Rp 15 ribu per kilogram, hijau besar (teropong) Rp 15 ribu per kilogram, dan keriting hijau Rp 20 ribu per kilogram," jelasnya.

Menurut Yono, meski sejumlah jenis cabai mengalami kenaikan harga, dibandingkan dengan beberapa hari lalu, harga saat ini cenderung turun.

Ia mengatakan, tiga hari lalu harga cabai rawit merah atau cabai setan mencapai kisaran Rp 60 ribu per kilogram.

Harga tersebut kini berangsur turun dengan selisih sekitar Rp 3.000 sampai Rp 4.000 untuk setiap kilogramnya.

"Tiga hari lalu harga cabai rawit merah sempat Rp 60 ribu per kilogram, ini sudah turun.

Selain itu, keriting merah kemarin sampai Rp 45 ribu perkilogram, sekarang sekitar Rp 40 ribu," ungkapnya.

