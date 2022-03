Viral Kisah Wanita Dilamar Pasangan Pakai Baliho, Ternyata PDKT 1,5 Bulan Langsung Diajak Nikah

TRIBUNNEWS.COM - Momen romantis seseorang dilamar dengan cara yang unik, viral di media sosial.

Bagaimana tidak, wanita ini dilamar kekasihnya menggunakan baliho di tepi jalan.

Dia adalah Vania Wirawati atau disapa Vania (25) wanita asal Cilacap, Jawa Tengah.

Awalnya, kisah ini dibagikan Vania lewat akun TikTok-nya @vaniawiraw_.

Dalam video itu, terekam foto Vania terpampang jelas di baliho berukuran besar.

Pada baliho ini tertulis juga pinangan sang kekasih: 'Will You Marry Me?'.

Kepada Tribunnews.com, Vania membagikan ceritanya dipinang sang kekasih, Aditya Dikav (25).

Ternyata, Vania dan kekasih memang sudah berniat bertunangan pada Sabtu (5/3/2022).

Namun, tiba-tiba sehari sebelumnya, Jumat (4/3/2022) sang pacar memberi kejutan berupa baliho 'lamaran' itu ke Vania.

Adapun lokasi baliho itu terpasang di kawasan Purwokerto, Jawa Tengah.

"Untuk dilamar pakai baliho itu tanggal 4 Maret di Purwokerto, karena saya masih koas kedokteran gigi di Purwokerto."