Dukung Pelestarian Ekosistem Mangrove, 5.000 Bibit Bakau Ditanam di Pesisir Pemogan Bali

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Sebanyak 5.000 bibit bakau ditanam di pesisir Pemogan, Bali untuk mendukung pelestarian ekosistem mangrove sekaligus mendukung agenda pemerintah dalam penyelenggaraan KTT G20 pada November 2022 mendatang di Bali.

Inisiatif penanaman bibit bakau ini datang dari Djarum Trees for Life (DTFL) bekerja sama dengan Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pemerintah Provinsi Bali dan kalangan kampus.

FX Supanji, Vice President Director Djarum Foundation mengatakan, penanaman 5.000 bibit mangrove ini sebagai kelanjutan dari program konservasi ekosistem mangrove yang mereka jalankan sejak 14 tahun terakhir dan kali ini melibatkan 150 mahasiswa yang tergabung dalam Darling Squad.

Dia mengatakan, sejak program ini dijalankan total 1 juta bibit mangrove telah ditanam di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa.

Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir.Inge Retnowati, M.E. mengatakan tanaman mangrove memberi banyak manfaat buat kehidupan.

Diantaranya, menyimpan cadangan karbon 4 sampai 5 kali lebih besar dari tanaman hutan di daratan.

"Semakin banyak lahan mangrove yang dibuka, akan semakin membantu dalam pengendalian iklim," ujarnya.

Asisten Pemerintah dan Kesra, Sekda Provinsi Bali, I Gede Indra Dewa Putra, SE., MM menyatakan, hutan mangrove berperan besar dalam pengendalian perubahan iklim karena mampu menyimpan dan menyerap karbon empat sampai lima kali lebih banyak dari hutan tropis daratan.

Pihaknya mengapresiasi kegiatan penanaman dan konservasi mangrove yang diinisiasi o Bakti Lingkungan Djarum Foundation melalui program Djarum Trees for Life.

Dr. Soni Trison, S.Hut., M.Si, akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan, dalam 20 tahun ke depan, mangrove yang ditanam di program DTFL akan mampu menyerap 468,69 ton per hektar emisi karbon di Bali.

Dia mengatakan, manfaat mangrove akan mulai bisa dinikmati ketika sudah mulai berusia 10 tahun. Ekosistem mangrove bisa digunakan untuk budidaya kepiting, serta berbagai produk turunan dengan nilai mencapai Rp 17 juta per hektar per tahun dan dari hasil risetnya diproyeksikan dapat menggerakkan perekonomian, dengan total mencapai Rp104 juta per hektare per tahun.