BBM Naik, 21 SPBU di Garut Dijaga Polisi

TRIBUNNEWS.COM, GARUT - Polres Garut menerjunkan 159 personel berjaga di SPBU setelah pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Kapolres Garut AKBP Wirdhanto Hadicaksono mengatakan penjagaan tersebut guna mengedukasi masyarakat.

"Termasuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan setelah pemerintah mengumumkan kenaikan BBM sore tadi," ujarnya saat dihubungi Tribunjabar.id, Sabtu (3/9/2022).

Ia menuturkan ada 27 titik SPBU di wilayah Kabupaten Garut yang dijaga anggota kepolisian.

Hingga kini menurutnya situasi di SPBU kawasan Garut aman terkendali.

Antrian pembelian BBM sempat mengular di sejumlah SPBU namun di beberapa SPBU lain terpantau lenggang.

"Kami akan pantai, sosialisasi, pengaturan lalu lintas, dan juga pemberian edukasi," ucapnya.

Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi termasuk harga BBM Pertalite, Sabtu (3/9/2022).

"Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar bersubsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif saat jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sedangkan untuk BBM jenis Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.(Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut, Sidqi Al Ghifari)

Penulis: Sidqi Al Ghifari

