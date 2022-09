Pemuda Madiun yang Bantu Hacker Bjorka Bantah Menghilang, Kini Tak Ditahan tapi Wajib Lapor

TRIBUNNEWS.COM - Pemuda di Madiun, Jawa Timur, berinisial MAH (21), ditetapkan sebagai tersangka karena membantu hacker Bjorka.

Adapun peran MAH yakni membuat akun Telegram dengan nama channel Bjorkanism.

Juru Bicara Divisi Humas Polri, Kombes Ade Yaya Suryana, menyampaikan motif MAH adalah membantu Bjorka agar menjadi terkenal dan mendapatkan uang.

"Peran tersangka merupakan bagian dari kelompok Bjorka yang berperan sebagai penyedia channel Telegram, dengan nama channel Bjorkanism," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (16/9/2022), dikutip dari Kompas.com.

Ade membeberkan, MAH pernah membuat tiga unggahan terkait Bjorka dalam akun Telegram itu.

Pada 8 September 2022, MAH mengunggah soal Bjorka berjudul "Stop Being Idiot".

Lalu, pada 9 September 2022, MAH membuat unggahan soal "the next leaks will come from the president of Indonesia".

"Tanggal 10 September 2022, 'to support people who has struggling by holding demonstration in Indonesia regarding the price fuel oil, i will publish my Pertamina database soon'," lanjut Ade.

Pengakuan MAH

Setelah menjadi tersangka, keberadaan MAH sempat tidak diketahui.