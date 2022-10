Sambut Hari Sumpah Pemuda, Asrorun Niam Terima Kirab Pemuda Nusantara di Titik Nol Nusantara

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, SEPAKU – Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora yang juga Ketua Panitia Nasional Hari Sumpah Pemuda ke-94 Asrorun Niam Sholeh menyambut kehadiran sebanyak 34 pemuda dalam kegiatan Kirab Pemuda Nusantara di Titik Nol Nusantara, Sepaku, Kabupaten Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (27/10/2022).

Kirab Pemuda Nusantara yang bertema "From Kutai Kartanegara the Imperium Nusantara to Ibu Kota Nusantara" sebelumnya dilepas di Kedaton Kutai Kartanegara.

Kirab Pemuda Nusantara ini merupakan perjalanan sejarah yang secara simbolik menyambungkan antara sejarah masa lalu dan sejarah masa depan.

“Hari ini kita jadi saksi sekaligus sejarah untuk masa depan kirab pemuda nusantara merefleksikan kesejarahan, mempertautkan sejarah masa lalu dan masa depan. Sejarah masa lalu sudah terukir dengan gemilang, Kutai Kartanegara jadi salah satu imperium nusantara awal cikal bakal lahirnya Indonesia dan finishnya kita berada di sini di titik nol Nusantara adalah tonggak awal masa depan yang sebentar lagi akan kita lalui pasca 100 tahun sumpah pemuda,” kata Niam dalam kata sambutannya.

“Hari ini 94 tahun yang lalu anak-anak muda berkomitmen untuk meneguhkan persatuan dan kebersamaan satu nusa satu bangsa dan satu bahasa, di tengah keberagaman yang ada,” lanjut dia.

“Hari ini kita berkumpul para pemuda yang merepresentasi warna-warni Indonesia memegang panji-panji kebesaran 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Meneguhkan komitmen persatuan menjelang 28 oktober 2022 dan Presiden sudah menetapkan di titik ini jadi salah satu pusat peradaban pasca 100 tahun indonesia merdeka,” jelasnya.

Niam pun mengucapkan terima kasih kepada para pemuda Indonesia khususnya kepada 34 pemuda yang hadir untuk membawa panji-panji persatuan dan kesatuan Indonesia di Ibu Kota Nusantara Ini.

Seperti diketahui, kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Sumpah Pemuda ke-94, yang puncaknya dipusatkan di Titik Nol Nusantara pada Jumat (28/10/2022).

Selain Kirab Pemuda Nusantara, juga dilaksanakan Kemah Pemuda Nusantara di Area Titik Nol Nusantara yang diikuti oleh perwakilan pemuda berprestasi dari 34 provinsi, pemuda pelopor, unsur pramuka, organisasi kepelajaran, kemahasiswaan dan kepemudaan serta pemuda komunitas.

Serta di acara puncak Hari Sumpah Pemuda akan diberikan Anugerah Kepemudaan bagi para pemuda berprestasi

“Saya Asrorun Niam soleh deputi indang pengembangan pemuda Kemenpora yang bertindak sebagai ketua panitia nasional hari sumpah pemaduan ke-94 mengucapkan selamat datang di titik nol nusantara. Selamat datang masa depan Indonesia untuk kejayaan kita bersama,” pungkasnya.