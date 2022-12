Daftar UMP, UMK, UMR Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara 2023

TRIBUNNEWS.COM - Berikut besaran Upah Minimun Kota/Kabupaten (UMK) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara 2023.

Besaran UMK Kabupaten Muna ditetapkan berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tenggara.

Sebab, Kabupaten Muna adalah satu di antara 14 kota/kabupaten di Sulawesi Tenggara yang belum memiliki Dewan Pengupahan untuk menetapkan UMK sendiri.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah menetapkan besaran UMP tahun 2023 pada November lalu.

UMP Sulawesi Tenggara 2023 adalah Rp2.758.948.54.

Maka, UMK Kabupaten Muna mengikuti besaran tersebut.

Besaran UMP Sultra 2023 mengalami kenaikan sebesar 7,10 persen dibandingkan upah minimum provinsi tahun lalu yaitu sebesar Rp2.576.016,96, TribunnewsSultra.com melaporkan.

Besaran UMP Sultra berdasarakan SK Gubernur Sultra No 662 Tahun 2022 tentang Upah Minimun Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibacakan oleh Pj Sekda Sultra Asrun Lio, Jumat (25/11/2022) lalu.

Daftar Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara yang Belum Memiliki Dewan Pengupahan

Sama seperti Kabupaten Muna, ada 14 kota/kabupaten di Sultra yang belum memiliki Dewan Pengupahan.

14 kota/kabupaten tersebut yakni:

1. Kabupaten Bombana - Rumbia

2. Kabupaten Buton - Pasarwajo

3. Kabupaten Buton Selatan - Batauga

4. Kabupaten Buton Tengah - Labungkari

5. Kabupaten Buton Utara - Buranga

6. Kabupaten Kolaka Timur - Tirawuta

7. Kabupaten Kolaka Utara - Lasusua

8. Kabupaten Konawe - Kota Unaaha

9. Kabupaten Konawe Kepulauan - Langara OK

10. Kabupaten Konawe Selatan - Andolo OK

11. Kabupaten Muna - Kota Raha OK

12. Kabupaten Muna Barat - Sawerigadi

13. Kabupaten Wakatobi - Wangi-Wangi

14. Kota Baubau -

Sementara itu, hanya tiga kota/kabupaten di Sultra yang sudah memiliki UMK sendiri.

Ketiga kota itu yakni Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, dan Konawe Utara (Konut), mengutip TrbunnewsSultra.com.