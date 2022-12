Update Gempa Cianjur, Tim DVI Polda Jabar Identifikasi Korban Bernama Sahroni Warga Cugenang

Laporan Kontributor Kabupaten Cianjur, Fauzi Noviandi

TRIBUNNEWS.COM, CIANJUR - Satu jenazah korban gempa bumi Cianjur kembali teridentifikasi Tim DVI Polda Jawa Barat.

Korban bernama Sahroni berusia 24 tahun, warga Kampung Cugenang RT 03/01, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur.

Dengan teridentifikasinya satu korban tersebut, hingga kini total sudah ada 159 jenazah yang sudah teridentifikasi.

Biddokes Polda Jawa Barat, drg Puspa Yuwi mengatakan tim berhasil mengidentifikasi satu kantong jenazah korban akibat gempa Cianjur tersebut berdasarkan kecocokan sidik jari, dan catatan medis.

"Hari ini satu jenazah kembali berhasil diidentifikasi, yaitu jenazah nomor PM : 062/022/CJR/164, sebagai Sahroni, berjenis kelamin laki-laki dan berusia 24 tahun," kata drg Puspa Yuwi melalui keterangan tertulisnya, Senin (19/12/2022).

"Hingga kini dari jumlah sebanyak 174 kantong jenazah yang diterima, 159 di antaranya telah berhasil teridentifikasi by name by addres," katanya.

Ia mengungkapkan, Tim DVI masih terus melakukan sejumlah upaya untuk terus melalukan upaya proses identifikasi terhadap sebanyak 15 kantong jenazah yang belum teridentifikasi.

"Di RSUD Cianjur kini masih ada 15 kantong jenazah belum teridentifikasi, dan kita masih terus melakukan beberapa upaya," kata dia.

Pihaknya mengimbau, bagi masyarakat yang masih merasa kehilangan anggota keluarganya untuk bisa melaporkan ke posko pengaduan orang hilang atau posko antemortem di instalasi jenazah dan kedokteran forensik forensik RSUD sayang Cianjur.

"Tentunya dengan membawa data-data korban berupa kartu keluarga rekam medis gigi, foto terakhir korban, rekam sidik jari dan membawa saudara yang mempunyai hubungan kekerabatan untuk diambil sampel DNA pembanding," kata dia.

Jasad Tertimbun Tanah dan Longsor

Sebelumnya, Minggu (18/12/2022) Tim SAR Gabungan berhasil menemukan lagi satu jenazah korban gempa Cianjur.

Jenazah korban ditemukan petugas gabungan dalam keadaan tertimbun material tanah dan puing longsor di Kampung Cijedil, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur sekitar pukul 14.30 WIB.