Pelaku Rudapaksa Anak Disabilitas Diamankan setelah Sempat Jadi Sasaran Amuk Warga

TRIBUNNEWS.COM - Seorang pria berinisial DE (38) berhasil diamankan di Polres Sumedang, Jawa Barat, atas dugaan rudapaksa.

Kasus ini kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sumedang.

Mengutip TribunJabar.id, sebelum diamankan pihak polisi, DE sempat jadi bulan-bulanan warga yang mengetahui perbuatan bejatnya tersebut.

DE dikenal berprofesi sebagai ojek pangkalan.

Ia diduga merudapaksa AP (10), anak disabilitas yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) di Sumedang.

Diketahui, AP sedang dalam keadaan sakit pasca-operasi saat ED melancarkan aksinya.

Kasi Humas Polres Sumedang, AKP Dedi Juhana, mengatakan DE ditangkap tanpa ada perlawanan.

"Yang bersangkutan ditangkap tanpa melawan," ungkapnya, Sabtu (21/1/2023).

Dedi menambahkan, pelaku melancarkan aksinya dengan membujuk korban.

"Pelaku pelecehan anak di bawah umur ini menjalankan aksinya dengan motif bujuk rayu," kata Dedi.

Pelaku kini disangkakan pasal 81 Jo Pasal 76 D Sub Pasal 82 Jo Pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Kronologi Kejadian

ilustrasi rudapaksa (freepik)

Kejadian bermula pada Jumat (20/1/2023), saat DE mengajak AP pergi tanpa sepengetahuan ibu korban, NI.

NI mengatakan sudah dua kali DE mengajak AP pergi tanpa sepengetahuannya.