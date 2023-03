Turis Asing di Bali Mengamuk saat Hendak Ditilang Polisi, Tuduh Aparat Hanya Butuh Uang

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Warga Negara Asing (WNA) yang tengah berlibur di Bali kembali menjadi sorotan.

Terbaru, seorang bule yang berkendara tanpa menggunakan helm marah-marah ketika hendak ditindak oleh polisi.

Tindakan pria yang melanggar aturan lalu lintas itu viral di media sosial.

Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun instagram @punapibali, tampak seorang bule yang mengendarai sepeda motor jenis N-Max tersebut tak mengenakan helm.

Bule yang bertelanjang dada itu pun terjaring oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar, Bali yang tengah menggelar razia di depan Puri Agung Ubud pada Rabu (15/3/2023).

Pada razia itu, Satlantas Polres Gianyar juga dibantu oleh kepolisian Polsek Ubud.

Namun saat dihentikan, tampak Bule bertato itu tak terima. Bule itu terlihat emosi dan membentak-bentak aparat polisi yang bertugas.

Bahkan, WNA tersebut berprasangka buruk dan mengira bahwa jajaran polisi tersebut hendak meminta uang.

"Expect, anda mau uang. You want money, you want money," ucap bule berambut gimbal itu menuduh petugas polisi.

Kesal perilaku Bule yang terus ngtot tersebut, seorang Polisi kemudian membentak pengendara motor itu. Polisi tersebut mengancam bahwa akan mudah bule itu di deportasi ke negaranya.

Dikutip dari TribunBali, Satlantas Polres Gianyar, AKP Muhammad Bhayangkara Putra Sejati saat dikonfirmasi, membenarkan adanya hal tersebut.

Ia mengatakan saat itu pihaknya tengah melakukan razia di catus pata depan Puri Ubud.

Terkait nasib WNA itu, AKP Bhayangkara mengatakan, terkait pelanggaran, yang bersangkutan berkendara tak menggunakan helm, serta tak sopan karena berkendara di jalanan umum tanpa memakai baju.

"Kendaraannya tak kami sita, karena yang bersangkutan berhasil menunjukkan STNK," kata AKP Bhayangkara.