Daftar 154 Lokasi Resmi Penukaran Uang Baru untuk Lebaran di Solo, Ini Syarat dan Ketentuannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut daftar lokasi penukaran uang baru untuk lebaran di Solo.

Perlu diketahui sebelumnya, Bank Indonesia Solo bekerja sama dengan sejumlah pihak memberikan layanan penukaran uang baru.

Setidaknya ada 154 titik lokasi yang disedikan untuk penukaran uang baru yang tersebar di Kota Solo.

Dikutip dari Instagram resmi @pemkot_solo jasa penukaran uang baru dilayani oleh pihak bank BUMN, bank swasta hingga Pegadaian.

Layanan penukaran uang baru tidak dipungut biaya sepeser pun.

Lantas dimana saja Warga Solo bisa menukar uang baru untuk lebaran? Simak informasi daftar penukaran uang baru untuk lebaran di Solo selengkapnya di bawah ini:

- Bank BRI KC Solo Sudirman JI. Jend Sudirman No 1 Surakarta

- Bank Maspion Solo Jl. Slamet Riyadi No.129

- Bank BRI KC Slamet Riyadi Jl. Slamet Riyadi No 236

- Bank DBS Indonesia JI. Slamet Riyadi No. 73 B-D

- Bank BTPN KC Solo JI. Slamet Riyadi 526 Solo

- Bank Jtrust Indonesia Jl. Slamet Riyadi No.295 Solo

- Bank Mega KC Solo Jl Slamet Riyadi No.323.

- Bank Kb Bukopin Syariah JI. Slamet Riyadi No.271 Solo

- Bank BJB KC Solo JL. Slamet Riyadi No 135-137

- Bank Ina Perdana Solo JI. Veteran No. 217 Solo

- Bank BCA Slamet Riyadi JL. Slamet Riyadi Kav 3-6

- Bank Panin Dubai Syariah JI. Kapten Pierre Tendean No 173 D

- Bank BS! KC Solo JI. Slamet Riyadi No 294

- Bank Index Solo Jl Gatot Subroto No. 31 Solo

- Bank BSI KC Solo Jl. Slamet Riyadi No 318

- Bank Capital Solo JI. Veteran No. 140 Solo

- Bank Mandiri KC Sriwedari JI. Slamet Riyadi No.285 Solo

- Bank Sinarmas Solo Jl. Urip Sumoharjo No 163

- Bank Mandiri KC Purwotomo JI. Slamet Riyadi No.329 Solo

- Bank KEB Hana Solo Jl. Slamet Riyadi No. 259

- Bank Mandiri KC Samet Riyadi JI. Slamet Riyadi No.16 Solo

- Bank DKI Solo JI slamet Riyadi No 359 Purwosari

- Bank BWS KC Solo JI. Ronggowarsito, No. 538 Solo

- Bank MNC Solo JI Slamet Riyadi 316 Surakarta

- Bank Danamon KC Solo JI. Urip Sumoharjo no. 91 Solo

- Bank CCBI Solo Jl. Veteran No. 68 Solo

- Bank Danamon KC Solo JI. Slamet Riyadi no. 312, Solo

- Bank DKI Solo Jl Slamet Riyadi No 359 Purwosari

- Bank OCBC KC Solo JI. Slamet Riyadi No. 303, Solo

- Bank Artha Graha Solo JI Slamet Riyadi No 202 - Timuran

- Bank OCBC KC Solo JI. Letjen S.Parman No.73-75,

- Bank Panin Solo JI. Gatot Subroto No 91 F, Solo

- Bank CIMB Niaga KC Solo JI. Slamet Riyadi 8 Surakarta

- Bank IBK Indonesia Solo JI. Veteran No.217 Serengan,

- Bank CIMB Niaga KC Solo JI. Slamet Riyadi 136 Surakarta

- Bank Shinhan Solo JI. Honggowongso no. 12 A Solo

- Bank CIMB Niaga KC Solo JI. Urip Sumoharjo Surakarta

- Bank Multiarta Sentosa JI. Jendral rip Sumoharjo No. 34

- Bank BTN KC Solo JI. Slamet Riyadi No.284 Bank Victoria Solo JI. Slamet Riyadi No. 424 Purwosari

- Bank BTN KK Uns Komplek Kampus UNS Bank Muamalat Solo JI. Slamet Riyadi No.388 Surakarta

- Bank BTN KCP Mojosongo JI. Malabar Utara No.11, Jebres,

- Bank Maybank Indonesia JI Slamet Riyadi 307 Surakarta

- Bank BTN KCP Jebres JL. Ir Sutami No.8, Jebres

- Bank National Nobu Solo JI. Urip Sumoharjo Rk. Mesen no 5

- Bank BNI KC Solo 11. Arifin n0.2 Solo. - Bank Mega Syariah Solo JI. Dr Radjiman No. 272. Sriwedari

- Bank BNI KC Solo JI. Slamet Riyad 348 Solo

- Bank UOB Indonesia Solo JI. Urip Sumoharjo 13-17 Surakarta

- Bank Jateng KC Solo JI. Slamet Riyadi No.332 Surakarta

- PT BPR Rejeki Insani Solo JI Kapten Mulyadi No. 87 A

- Bank Jateng KC Solo Ruko Manahan blok G PT BPR Sukadana Solo JI Slamet Riyadi No. 276 Solo

- Bank Jateng KC Solo JI. Kapten tendean no 199 C

- PT POS Indonesia Solo JI. Jend. Sudirman, Kp. Baru

- Bank Jateng KC Solo JI. Veteran 8E ruko Gading Square

- Pegadaian Gading Solo JI. Brigjen Sudiarto No.33, Joyosuran

- Bank HSBC Solo JI. Slamet Riyadi No.73, Kauman

- Pegadaian Syariah Solo Baru JI. Yos Sudarso No.394, Serengan

- Bank Mayapada Solo JI. Dr. Radjiman No 127, Serengan

- Pegadaian Purwotomo Solo JI. Slamet Riyadi No.357, Purwosari

- Bank KB Bukopin Solo JI. Jend. Sudirman No. 10, Solo

- Pegadaian Kepatihan JI. Sutan Syahrir No.39, Kepatihan

- Bank Bumi Arta Solo JI. Gatot Subroto 124 Surakarta

- Pegadaian Cokronegaran JI. Sutan Syahrir No.39, Kepatihan

Syarat dan Ketentuan: