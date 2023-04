Kasus Covid Varian Arcturus Sudah Masuk Indonesia, Begini Penjelasan Kemenkes

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Kasus Covid-19 subvarian Omicron baru Arcturus sudah terdeteksi di Indonesia.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Siti Nadia Tarmizi menyebut, sejauh ini ada dua kasus subvarian tersebut.

Baca juga: Subvarian Omicron XBB.1.16 Atau Arcturus Terdeteksi di Indonesia, Kemenkes: Ada Dua Kasus

"Dua kasus," kata dia dalam pesan singkat yang diterima, Kamis (13/4/2023).

Kementerian Kesehatan menganjurkan masyarakat kembali meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan.

Di samping itu juga menggiatkan vaksinasi booster.

"Dianjurkan untuk booster bagi yang masyarakat," lanjut Nadia.

Sebelumnya subvarian Omicron baru XBB.1.16 ini diduga menjadi biang kerok penyebab lonjakan kasus Covid yang meningkat drastis di sejumlah negara.

Kasus Covid Arcturus di Dunia

Di beberapa negara kini terjadi kenaikan kasus Covid-19 yang diduga antara lain akibat varian baru XBB.1.16 atau “Arcturus”.

Baca juga: Arcturus, Varian Covid yang Sangat Menular, Tampaknya Miliki Gejala Baru, Ini yang Perlu Diketahui

Organisasi kesehatan dunia atau WHO bahkan mengatakan bahwa varian ini memang perlu diwaspadai.

"XBB.1.16 Arcturus is the next Omicron variant “to watch”," ujar Prof Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama dalam keterangannya, hari ini.

Dalam hal ini, secara umum memang ada tiga kemungkinan varian baru Covid-19.

Pertama base scenario seperti berbagai varian yang ada sekarang ini.

Baca juga: Bahaya Covid-19 Varian Arcturus atau XBB.1.16, Sudah Menyebar di 22 Negara