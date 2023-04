One Way Tol Cipali-Kalikangkung Dilanjutkan hingga Siang Ini

Kondisi arus lalu lintas di Ruas Jalan Tol Cipali KM 72 pada H-3 Lebaran 2023, Rabu (19/4/2023) pagi. Sistem one way diperpanjang. Sistem rekayasa lalu lintas one way atau satu arah dari KM 72 Cikampek Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) hingga KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung akan diperpanjang.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sistem rekayasa lalu lintas one way atau satu arah dari KM 72 Cikampek Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) hingga KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung akan diperpanjang.

"Rekayasa lalu lintas one way di hari kedua mudik yang dijadwalkan selesai pada pukul 24.00 WIB hari ini (19 April 2023), masih akan terus dilanjutkan," tulis akun Instagram @ntmc_polri dalam unggahannya pada Kamis (20/4/2023).

Perpanjangan ini dilakukan hingga pukul 12.00 WIB.

"Perpanjangan rekayasa lalu lintas one way diperkirakan akan berakhir pada Kamis 20 April 2023 pukul 12.00 WIB," tulisnya.

Bahkan, one way ini disebut akan terus diperpanjang bila tiga jam sebelum jadwal one way berkahir volume kendaraan masih meningkat.

"Apabila pada periode waktu tiga jam sebelum jadwal pengakhiran one way masih terdapat volume peningkatan lalu lintas yang siginifikan dari Jakarta ke arah Timur, maka dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali jadwal pengakhiran rekayasa lalu lintas one way," sebutnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memprediksi sisa pemudik yang akan menggunakan jalur Tol Cikampek berkisar di angka 40 hingga 50 persen.

"Tadi diinformasikan masih kurang lebih antara 40 persen sampai 50 persen masyarakat yang tercatat akan melaksanakan mudik," kata Listyo dalam jumpa pers di pos pemantauan KM 70 Tol Cikampek Utama pada Rabu (19/4/2023) malam.

Menurut Listyo, sisa pemudik tersebut akan menggunakan jalur Tol Cikampek menuju Gerbang Tol (GT) Kalilangkung, Semarang.