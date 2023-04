Warga Asal Jakarta Terjebak Macet Tiga Jam di Jalur Puncak Bogor: Nyerah-nyerah

TRIBUNNEWS.COM, - Libur lebaran 2023 dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga, satu di antara tempat wisata yang dituju yaitu kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat.

Namun, seiring tingginya minat masyarakat, jalan menuju Puncak Bogor sudah dipenuhi kendaraan hingga akhirnya terjadi kemacetan berjam-jam.

Pantauan TribunnewsBogor, Senin (24/4/2023), sejak pagi hari, kawasan Puncak sudah diserbu oleh puluhan ribu kendaraan.

Untuk mengurai ke macetan, Satlantas Polres Bogor menerapkan rekayasa arus lalu lintas dengan menerapkan one way ke arah Puncak.

Meski begitu, tingginya antusias wisatawan yang ingin menuju kawasan Puncak membuat volume kendaraan semakin meningkat hingg membuat kepadatan di jalur Puncak.

Akibatnya, ke macetan panjang pun tak terhindarkan lagi.

Bahkan, banyak juga kendaraan yang memilih untuk memutar balik kembali ke rumahnya ketimbang menembus macetan di jalur Puncak.

Salah satu pengendara roda empat berwarna biru mengaku sudah tiga jam terjebak macet hingga akhirnya membuatnya menyerah.

"Nyerah, nyerah, baru tiga jam doang, mau ke Bandung ini dari Jakarta," ucapnya seraya tertawa di Simpang Gadog dikutip dari TribunnewsBogor.

Kendaraan yang menyerah dan memilih untuk memutar balik pun diarahkan oleh petugas untuk belok kanan melalui Jalan Raya Ciawi untuk selanjutnya kembali ke jalan tol arah Jakarta. (Muamarrudin Irfani/TribunnewsBogor).