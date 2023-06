Fakta Baliho Kaesang yang Dipasang PSI di Depok: Foto Dikirim oleh Kaesang, Sempat Disindir Gibran

TRIBUNNEWS.COM - Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dikabarkan akan terjun ke politik.

Bahkan baliho dengan foto Kaesang telah dipasang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat.

PSI mendukung Kaesang untuk maju sebagai calon Wali Kota Depok dalam Pilkada 2024.

Kaesang Pangarep mengaku mengirim sendiri fotonya ke PSI untuk dijadikan baliho.

Ia belum dapat memastikan akan terjun ke politik karena masih akan melihat perkembangan kedepan.

"Yang ngasih gambarnya saya kok. Lihat nanti gimana," paparnya, Minggu (4/6/2023), dikutip dari TribunSolo.com.

Di libur akhir pekan lalu, Kaesang dan istrinya Erino Gudono mendampingi Presiden Jokowi kunjungan ke Jogja dan Solo.

Kaesang mengatakan dirinya sedang berkampanye dengan mengikuti kegiatan ayahnya.

"Dari Jogja kita ke sini, ke ayam Sukoharjo, Kampanye," jelasnya.

Ketika ditanya rencana untuk maju sebagai calon Wali Kota Depok, Kaesang menjawab lebih memilih mencalonkan diri jadi Wali Kota Solo dan Sleman.

Namun, Kaesang akan mengurungkan niat maju di Pilkada Solo jika Gibran berniat maju kembali sebagai Wali Kota Solo.

"Lha iya mas Gibran tersaingi sama saya kok," sambungnya.

Pemilik usaha Sang Pisang ini menjelaskan kampanye yang dilakukan merupakan bentuk totalitasnya dalam melakukan sesuatu.

"Pasti no, saya melakukan sesuatu selalu all out kok," imbuh Kaesang.

