Dukung Semarak Agustusan BAZNAS, Enesis Dapat Apresiasi dari Gubernur Jawa Barat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyampaikan apresiasi kepada para sponsor yang telah mendukung kegiatan Semarak Agustusan yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat.

Dalam sambutuannya, dengan dukungan dari para sponsor, kegiatan itu dapat berjalan baik.

Satu di antara yang mendapat apresiasi karena dukungan atas acara tersebut adalah Perusahaan Fast Moving Consumer Good (FMCG) Indonesia, Enesis Group.

Perusahaan yang memproduksi produk-produk kesehatan kategori household & personal care hingga minuman ready to drink dan suplemen makanan ini menerima penghargaan apresiasi sponsorship oleh Ketua TP PKK Jawa Barat, Atalia Praratya, didampi oleh Ketua BAZNAS Jabar, Anang Jauharuddin.

Penghargaan diterima langsung Chief HR, Legal, Public Relation & Regulatory Affairs Officer perusahaan, Bambang Cahyono.

Bambang Cahyono menjelaskan, mengingat para peserta Jabar Community Enlightment ini adalah para ibu yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan keluarga, maka melalui dukungan produk kesehatan ini pihaknya ingin mengedukasi para ibu bahwa selain menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Dukungan ini, kata dia, dilandaskan atas semangat yang sama dengan BAZNAS yaitu “From Ta'aruf until Husnul Khotimah” yang sejalan dengan value Enesis Group yaitu “Healthy Product for Healthy Family”.

"Diharapkan produk kesehatan yang berkualitas dari kami dapat mendukung para ibu membentuk generasi emas yang juara secara lahir dan batin untuk Indonesia yang lebih Juara serta mampu membangun keluarga Sakinah Mawadah Warahmah menuju tujuan hakiki Husnul Khotimah," kata Bambang.