Gelar Rapat Kerja, TDA Jaksel Siapkan Program Pengusaha TDA To The Next Level

TRIBUNNEWS.COM - Komunitas Pengusaha Tangan di Atas (TDA) Jakarta Selatan 8.0 menggelar rapat kerja di Cerita Coffee, Tebet, pada Sabtu, 9 September 2023.

Dalam rapat kerja tersebut, ketua TDA Jakarta Selatan 8.0 mengingatkan kembali program secara nasional yaitu “Program Pengusaha TDA To The Next Level”. Salah satunya, Yumas menyampaikan bahwa cita-cita dari Presiden TDA 8.0 adalah membentuk Universitas Bisnis TDA.

“Melihat dari background Presiden TDA 8.0 yang sekarang adalah seorang pendidik. Sehingga Presiden TDA yang sekarang ingin membentuk Universitas Bisnis TDA untuk meningkatkan

keterampilan kewirausahaan,” ujar Yumas selaku Ketua TDA Jakarta Selatan 8.0.

Acara Rapat Kerja ini berisi paparan-paparan dari tiap divisi yang ada untuk satu tahun ke depan. Pemaparan program kerja disampaikan oleh Divisi TDA Keanggotaan, Divisi TDA Edukasi, Divisi TDA Klub dan Perempuan, Divisi TDA Peduli, Divisi TDA Kampus dan Divisi TDA Markom.

Salah satu perubahan yang terjadi di TDA 8.0 adalah mengenai Keanggotaan. Disampaikan bahwa member Bronze, Silver dan Gold di hilangkan pada periode ini dan dilebur menjadi Member secara umum. Pembedanya adalah dari member-member tersebut bisa mengambil ecourse atau kelas untuk peningkatan usahanya.

Acara ditutup dengan pemaparan mengenai informasi di Musyawarah Kerja Nasional TDA 8.0 yang diadakan di Yogyakarta pada 30 Agustus – 1 September 2023 lalu. (*)