Alasan WHO Namakan Omicron Untuk Varian Terbaru Covid-19

Warga dunia kembali gempar, setelah virus Covid-19 varian Delta mulai mereda, kini dikabarkan muncul varian baru lagi yaitu Omicron.

Efek Omicron dipercaya lebih dahsyat dibandingkan varian Delta, sebagai contohnya penyebarannya bisa berkali lipat.

Omicron adalah varian terbaru dari virus corona penyebab Covid-19 yang baru saja diumumkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

WHO langsung mengklasifikasikan varian Omicron ke dalam kategori variant of concern (VoC), tanpa melalui kategori variant of interest (VoI).

VoC merupakan kategori tertinggi untuk varian virus Covid-19 terkait penularan, gejala penyakit, risiko infeksi ulang, dan efek vaksin.

Sebelumnya, varian virus yang masuk dalam kategori ini adalah Alpha, Beta, Gamma dan Delta karena penyebarannya yang cepat.

Jadi, apa arti nama Omicron itu?

Nama baru yang disematkan pada varian virus corona ini diambil dari alfabet Yunani, Omicron.

Sejak Mei 2021, WHO telah menggunakan huruf alfabet Yunani untuk menggambarkan varian virus corona.

Mulai dari Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan Omicron.