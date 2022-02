Benarkah Binatang Laut Ini Keturunan Alien?

TRIBUNNEWS.COM -- Sebagai hewan moluska, gurita memiliki bentuk yang unik dan berbeda dengan hewan laut lainnya.

Bahkan dalam sebuah studi menyatakan binatang ini berasal dari luar angkasa, atau semacam alien.

Para peneliti pun semakin tertarik menyelidiki hewan laut bertentakel 8 ini.

Seperti yang dilakukan para peneliti dalam paper berjudul "Cause of the Cambrian Explosion – Terrestrial or Cosmic?"

Makalah studi tentang gurita diklaim berasal dari luar angkasa yang dimuat di jurnal Progress in Biophysics and Molecular Biology itu sebenarnya menguak lebih jauh asal-usul kehidupan Bumi.

Akan tetapi, pada akhirnya studi yang dipublikasikan dalam jurnal peer-review, yang artinya belum ditinjau sejawat tersebut turut membahas keberadaan gurita di Bumi yang diklaim berasal dari luar angkasa.

Dilansir Kompas.com dari BGR, Senin (31/1/2022), dalam makalah tersebut menuliskan bahwa kehidupan dimulai berkat hujan retrovirus yang benar-benar jatuh dari luar angkasa.

Retrovirus kemudian menambahkan sekuens DNA baru ke genom terestrial, yang menurut paper itu secara lebih lanjut mendorong perubahan mutagenik.

Gurita diklaim berasal dari luar angkasa

Pembahasan dalam paper mulai menarik, ketika salah satu bahasannya menyinggung kedatangan cephalopoda.