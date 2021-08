Chord Gitar dan Lirik Lagu I Want It That Way - Backstreet Boys, Kunci Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul I Want It That Way dalam artikel berikut ini.

Lagu I Want It That Way dinyanyikan oleh grup Backstreet Boys, kini tengah viral di TikTok.

I Want It That Way masuk dalam daftar lagu di album mereka yang bertajuk Millennium.

Video Klip I Want It That Way telah dirilis pada 25 Oktober 2009 lalu.

Simak Chord Gitar Lagu I Want It That Way - Backstreet Boys:

[Intro:]

F#m D A

F#m D A

.

[Verse:]

F#m D A

You are my fire

F#m D A

The one desire

F#m D A

Believe when I say

F#m E A

I want it that way

F#m D A F#m

But we are two worlds apart

D A F#m

Can't reach to your heart

D A

When you say

F#m E A

That I want it that way

.

[Chorus:]

D

Tell me why

E F#m

Ain't nothin' but a heartache

D

Tell me why

E F#m

Ain't nothin' but a mistake

D

Tell me why

E A

I never wanna hear you say

F#m E A

I want it that way

.

[Verse:]

F#m D A

Am I your fire

F#m D A

Your one desire

F#m D A

Yes I know it's too late

F#m E A

But I want it that way

.

[Chorus:]

D

Tell me why

E F#m

Ain't nothin' but a heartache

D

Tell me why

E F#m

Ain't nothin' but a mistake

D

Tell me why

E A

I never wanna hear you say

F#m C#

I want it that way

.

[Bridge:]

F#m

Now I can see that

A

we're falling apart

D

From the way that

Bm E

it used to be yeah..

F#m

No matter the distance

A

I want you to know

D E

That deep down inside of me...

.

[Verse:]

F#m E F#m

You are my fire

F#m E F#m

The one desire

F#m

You are

Dmaj7

You are, you are,

A F#m

you are (I want it..)

.

[Chorus:]

E

Don't wanna hear you (say)

E F# G#m

Ain't nothin' but a heartache

E F# G#m

Ain't nothin' but a mistake

E F# B

I never wanna hear you say

G#m F# B

I want it that way

.

[Chorus:]

E

Tell me why

F# G#m

Ain't nothin' but a heartache

E

Tell me why

F# G#m

Ain't nothin' but a mistake

E

Tell me why

F# B

I never wanna hear you say

G#m F# B

I want it that way

E

Tell me why

F# G#m

Ain't nothin' but a heartache

F# G#m

Ain't nothin' but a mistake

E

Tell me why

F# B

I never wanna hear you say

G#m F# B

I want it that way

G#m F# B

Cause, I want it that way

Video Klip Lagu I Want It That Way - Backstreet Boys:

