Chord Gitar Lagu Titipane Gusti - Denny Caknan: Mestine Atimu Ora Mbaleni Pengalamanku Loro

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul Titipane Gusti yang dipopulerkan Denny Caknan.

Lirik lagu ini diciptakan sendiri oleh Denny Caknan.

Video klip lagu ini telah diunggah di kanal YouTube DENNY CAKNAN pada 13 April 2020.

Hingga kini, Kamis (26/8/2021) video klip tersebut telah ditonton lebih dari 27 juta kali.

Chord Gitar Lagu Titipane Gusti - Denny Caknan:

[Intro]

Am D G D



G C

Tenanono, perasaan iki

Am D G

Kanggo kowe seng lagi tak tresnani

B C

Mbok tulung ojo ngecewakne atiku

Am D

Seng kadung pengen mbahagiakne uripmu..

G C

Iklasno atimu, pasrahne ning aku

Am D G

Ra bakal tak larani tekane matiku

B C

Ojo sok mikir aku bakal nglarani

Am D

Mergo ku yakin we titipane Gusti

G

Seng tak kangeni..



Int. C..D..



[Reff]

C D

Mestine atimu.. ora..

G D Em

Mbaleni pengalamanku loro

Am D

Pengenku kowe iso nambani

G G7

Ngewangi lali rupane..

C D

Tekane atimu.. kanggo nguripi

G D Em

Perasaan seng tau ilang

Am D

Jangan berpikir kamu pelampiasan

G

Yang akan ku buang..



[Musik]

G Dm C Cm

Em C Am D G D



G C

Iklasno atimu, pasrahne ning aku

Am D G

Ra bakal tak larani tekane matiku

B C

Ojo sok mikir aku bakal nglarani

Am D

Mergo ku yakin we titipane Gusti

G

Seng tak kangeni..



Int. C..D..



[Reff]



C D

Mestine atimu.. ora..

G D Em

Mbaleni pengalamanku loro

Am D

Pengenku kowe iso nambani

G G7

Ngewangi lali rupane..

C D

Tekane atimu.. kanggo nguripi

G D Em

Perasaan seng tau ilang

Am D

Jangan berpikir kamu pelampiasan

G

Yang akan ku buang..

Am D

Jangan berpikir kamu pelampiasan

C G

Yang akan pernah terbuang..

(Tribunnews.com)

