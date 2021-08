Olla Ramlan Ogah Tanggapi Masalahnya dengan Nindy Ayunda, Istri Aufar Hutapea Itu Beri Penjelasan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Olla Ramlan Blak-blakan jika masalah dalam hidupnya kini sudah banyak.

Hal itu diungkapkan Olla Ramlan saat menjadi bintang tamu di acara Rumpi Trans TV.

Baru-baru ini Olla Ramlan juga dihadapkan masalah baru dengan Nindy Ayunda, soal tersebarnya potongan rekaman. Diduga Nindy menjelek-jelekan Olla.

Pemilik nama lengkap Olla Ramlan Tissa ini tak mau menanggapi masalahnya dengan Nindy, sebab diakuinya wanita berkerudung ini telah memiliki banyak masalah.

"I have so many problem in life, bukan masalah pertemanan aja. Kadang-kadang mungkin semua orang tidak ngeh bahwa kita PPKM aja udah masalah loh," kata Olla Ramlan dikutip dari kanal YouTube Trans Tv, Kamis (26/8/2021).

Belum lagi soal membiayai para pegawainya yang bekerja dengannya. Dirinya harus berjibaku dengan pekerjaannya agar semua stafnya itu bisa mendapatkan gaji serta menghidupi kebutuhannya sendiri.

"Aku harus takeing care of my staff dengan gaji-gaji mereka, harus bekerja buat menghidupi kehidupan aku. Ada masalah yang lebih deep dari pada masalah ini," lanjutnya.

Ia pun tak ingin menghiraukan soal masalahnya itu terlebih dahulu, bagaimanapun menurut Olla, teman-temanya itu memiliki cerita dari orang lain.

"Jadi ini buat aku yaudahlah nanti ajalah, mereka kan punya cerita dari masing-masing ya akumah gini aja," tutupnya.