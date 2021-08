Chord Sahabat Sejati - Sheila on 7: Arti Teman Lebih dari Sekedar Materi

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Sahabat Sejati, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila on 7.

Lagu Sahabat Sejati ini termuat di album Kisah Klasik untuk Masa Depan, album kedua Sheila on 7 dirilis pada 2000 silam.

Lagu Sahabat Sejati ini menceritakan mengenai kisah persahabatan dua orang yang solid.

Berikut chord Sahabat Sejati dari Sheila on 7:

Intro : G G

Am

Sahabat sejatiku,

Bm

Hilangkah dari ingatanmu

C D

Di hari kita saling berbagi

Am

Dengan kotak sejuta mimpi,

Bm

Aku datang menghampirimu

C D

Kuperlihatkan semua hartaku

Am

Kita s'lalu berpendapat,

D

Kita ini yang terhebat

Bm Em

Kesombongan di masa muda yang indah

Am

Aku raja kaupun raja

D

Aku hitam kaupun hitam

D# F G

Arti teman lebih dari sekedar materi

Reff:

Em Bm

Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan

Am D

Bila ku mulai lelah… lelah dan tak bersinar

Em Bm

Remas sayapku, jangan pernah lepaskan

Am D G

Bila ku ingin terbang… terbang meninggalkanmu huwoo

Am

Ku s'lalu membanggakanmu,

Bm

Kaupun s'lalu menyanjungku

C D

Aku dan kamu darah abadi

Am

Demi bermain bersama,

D

Kita duakan segalanya

D# F G

Merdeka kita, kita merdeka

Reff:

Em Bm

Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan

Am D

Bila ku mulai lelah… lelah dan tak bersinar

Em Bm

Remas sayapku, jangan pernah lepaskan

Am D G

Bila ku ingin terbang… terbang meninggalkanmu huwoo

Interlude: C D Gm A C D Gm Em C D

G

Tak pernah kita pikirkan

Am Bm C

Ujung perjalanan ini

G

Tak usah kita pikirkan

Am Bm C

Ujung perjalanan ini..

Am Bm

Dan tak usah kita pikirkan

D

Akhir perjalanan ini..oooooo

(Tribunnews.com)