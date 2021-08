Chord Gitar Bahagia Bersamamu - Haico Van der Veken, Kunci dari C: Bahagia Aku Bila Bersamamu

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Bahagia Bersamamu yang dipopulerkan oleh Haico Van der Veken.

Kunci gitar lagu Bahagia Bersamamu dimainkan dari C.

Video klip lagu ini telah dirilis di kanal YouTube Haico Van der Veken pada Juni 2021.

Chord dan Lirik Lagu Bahagia Bersamamu - Haico Van der Veken

C Dm

Bahagia ku bersamamu

G C

Senang bila dekat denganmu

A Dm

Kamu mahluk yang aku tuju

G C

Yang lainnya aku tidak mau

C Dm

Genggam erat tangan ku sayang

G C

Dan jangan pernah kau lepaskan

A Dm

Karena aku butuh bimbingan

G C

Cinta ku jangan kau lewatkan

Reff:

F C

Bahagia aku bila bersamamu

C Am

Tenang hatiku dalam pelukanmu

Dm G

Tetap denganku hingga kau menua

C

Hingga memutih rambutmu

Gm C F G

Senang hatiku hidup bersamamu

C Am

Belahan jiwa jagalah diriku

Dm G

Karena denganmu damai lah hatiku

C

Menualah bersamaku

C7 Dm

Genggam erat tangan ku sayang

G C

Dan jangan pernah kau lepaskan

A Dm

Karena aku butuh bimbingan

G C

Cinta ku jangan kau lewatkan

Musik: Dm G C A

Dm G C A

