Chord Gitar Jujur Aku Tak Sanggup - Pasto, Tuhan Tolonglah Aku, Kembalikan Dia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Jujur Aku Tak Sanggup yang dipopulerkan oleh Pasto.

Lagu Jujur Aku Tak Sanggup dirilis pada tahun 2009.

Lagu ini merupakan salah satu singel dalam album Pasto yang bertajuk 'Kembali'.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Jujur Aku Tak Sanggup – Pasto

C#m F# BMaj7

Oh ini kisah sedihku

E AMaj7

Ku meninggalkan dia

G# C#m D#m C#/F

Betapa bodohnya aku

D#m G# C#Maj7

Dan kini aku menyesal

F# BMaj7

Melepas keindahan

A#

Dan itu kamu

Reff

Fm A# D#

Tuhan tolonglah aku

G# C#

Kembalikan dia

G7 C

Ke dalam pelukku

Fm

Karena ku tak bisa

A# D#

Mengganti dirinya

G# C#

Ku akui jujur aku tak sanggup

G7 C

sungguh aku tak bisa

C#m F# BMaj7

Dan tlah ku jalani semua

E AMaj7

Cinta selain kamu

G# C#m D#m C#/F

Tapi tak ada yang sama

D#m G# C#Maj7

Beribu cara kutempuh

F# BMaj7

Tuk melupakan kamu

A#

Tapi tak mampu

* C# Cm-Dm G7 C

G#m A# B G#m A#-D# G7 C

* Reff

Fm A# D#

Tuhan tolonglah aku

G# C#

Kembalikan dia

G7 C

Ke dalam pelukku

Fm

Karena ku tak bisa

A# D#

Mengganti dirinya

G# C# Cm A#m

Ku akui jujur aku tak sanggup

C

sungguh aku tak bisa

Fm A#m D# G# C# G7

wooohooo

C

jujur aku tak sanggup

Fm A#m D#

wooohooo

G# C#

sungguh aku tak bisa

G7 C

jujur aku tak sanggup sungguh aku tak bisa

* Fm A#m D# G# C# G7 C Fm

