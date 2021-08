Chord Gitar Sejauh Mungkin - Ungu, Kunci Dimainkan dari C: Baiknya Ku Pergi Tinggalkan Dirimu

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Sejauh Mungkin yang dipopulerkan oleh grub band Ungu.

Lagu ini merupakan salah satu singel dalam album Ungu yang bertajuk Melayang.

Album tersebut dirilis pada tahun 2005.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Sejauh Mungkin - Ungu



Intro : C

.

C

Lelah hati yang tak kau

Am

Lihat andai saja

F

Dapat kau rasa kan letihnya

G

Jiwaku karna sifatmu

.

C

Indah cinta yang kau

Am

Berikan kini tiada

F

Lagi kudapatkan..

G

teduhnya jiwa....

.

Reff 1:

C

Baiknya ku pergi

Am

Tinggalkan dirimu

F

Sejauh mungkin

G

Untuk melupakan

.

Musik: C Am

.

C Am

Indah cinta yang kau berikan kini tiada

F G

Lagi kudapatkan teduhnya jiwa

.

Reff 2:

C

Baiknya ku pergi

Am

Tinggalkan dirimu

F

Sejauh mungkin

G

Untuk melupakan

.

C

Dirimu yang s'lalu

Am

Tak pedulikanku

F

Yang mencintaimu

G

Yang menyayangimu

.

Em Am

Bila saat nanti aku jauh

F

Kuharap kau mengerti

G

Kuharap kau sadari

.

Musik : C Am F G

.

Kembali ke : Reff 2

.

Outro : C Am (3x)

