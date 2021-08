Mengapa Lisa BLACKPINK Selalu Tampil Menarik dan Percaya Diri di Atas Panggung?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Member BLACKPINK, Lalisa Manoban alias Lisa selalu tampil menarik saat berada di atas panggung yang selalu membuat takjub penggemarnya.

Meskipun kehadiran panggung Lisa tidak dapat disangkal terkait dengan bakat alaminya, tanda matahari dan bulannya mengungkapkan apa yang membuat kehadiran panggungnya begitu istimewa dan menarik untuk disaksikan.

Berikut adalah rincian penampilan panggung Lisa menurut tanda matahari dan bulannya menurut astrologi.

Tanda matahari Lisa adalah Aries, tanda zodiak pertama. Tanda ini dikenal berani, dan Lisa tidak dapat disangkal berani dan percaya diri di atas panggung.

Aries dikenal ceria dan optimis, itulah sebabnya senyum Lisa bersinar begitu tulus dan cerah saat dia di atas panggung.

Sebagai tanda zodiak pertama, Aries memiliki kepolosan muda.

Meskipun kebanyakan orang memikirkan konsep seksi BLACKPINK ketika mereka memikirkan kehadiran panggung Lisa, getaran mudanya bersinar melalui lagu-lagu seperti As If It's Your Last dan Forever Young.

Aries sangat mudah beradaptasi. Ini mungkin menjelaskan mengapa Lisa sangat cocok dengan setiap konsep dan mengapa ekspresi wajahnya selalu tepat, apakah dia melakukan konsep yang imut atau garang.

Tanda bulan Lisa adalah Scorpio. Scorpio adalah salah satu tanda zodiak yang paling sensual, itulah sebabnya Lisa benar-benar bersinar dalam konsep seksi.

Scorpio adalah zodiak yang sangat bersemangat. Jika Scorpio menyukai sesuatu, mereka memberikan semua yang mereka miliki. Mungkin itu sebabnya Lisa selalu tampil menarik di atas panggung.

Sementara itu, Lisa BLACKPINK akan melakukan debut solo pada September mendatang.

Hal ini telah dikonfirmasi oleh agensi yang menaunginya, YG Entertainment.

YG Entertainment pada 22 Agutus 2021 lalu telah merilis poster resmi album solo penyanyi bernama Lalisa Manoban tersebut.

Debut solo Lisa BLACKPINK yang bertajuk Lalisa itu akan segera rilis pada 10 September mendatang.