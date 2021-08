Chef Juna Isyaratkan Mundur dari MasterChef Indonesia, Ucap Salam Perpisahan ke Arnold & Renatta

TRIBUNNEWS.COM - MasterChef Indonesia (MCI) Season 8 resmi telah berakhir dengan kemenangan Jesselyn Lauwreen dan Nadya Puteri sebagai runner up.

Seiring berakhirnya MCI, Chef Juna sebagai salah satu juri dalam ajang memasak tersebut mengucapkan selamat kepada pemenang.

Pria bernama lengkap Juna Rorimpandey ini juga memuji Jesselyn dan Nadya karena telah berjuang dan berusaha melewati semua tantangan.

"What a journey. Finally we got to the end. Congrats to @jesselyn.mci8 and @nadya.mci8 to make it to the grand final stage."

"Greatly appreciate your fights and efforts," tulis Chef Juna seperti dikutip dari unggahan di Instagram-nya @junarorimpandeyofficial, Minggu (29/8/2021).

Namun ada yang menarik perhatian dari berakhirnya MCI Season 8 tersebut.

Chef Juna sampaikan salam perpisahan pada Chef Arnold dan Chef Renatta, diduga tak akan jadi juri di MasterChef Indonesia Season 9 nanti. (Instagram @junarorimpandeyofficial)

Chef Juna justru mengucapkan selamat tinggal pada acara yang telah membesarkan namanya.

Dalam postingan itu, Juna membagikan sejumlah foto dirinya bersama Chef Arnold dan Chef Renatta di Galeri MasterChef Indonesia.

Ia pun mengucapkan salam perpisahan pada Chef Arnold, Chef Renatta, dan kru MCI.

Selain itu, Chef Juna juga berharap kebahagiaan membawa rekan-rekan kerjanya tersebut ke tantangan yang baru di kemudian hari.

