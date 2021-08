Chord Lemah Teles - Happy Asmara: Kowe Mbelok Ngiwo Nengen Tanpo Nguwaske Mburi

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Lemah Teles yang dinyanyikan Happy Asmara.

Lemah Teles - Happy Asmara

[Intro] C G/B Am A

Dm A Fm G

C G/B Am

jujur.. ati iki loro

F G C

durung iso.. nompo kenyataan

E A

tanduran sing wes tak sirami

Dm

maleh dadi awu ireng

G

di obong karo kahanan

C G/B Am

mbiyen janji bareng bareng

F G C

ngrasakke susah lan seneng

E Am

saiki kowe medotke angen angen

F G

tak kuatke ati yen kudu kelangan

[Chorus]

C G

kowe mbelok ngiwo nengen

Am Em

tanpo nguwaske mburi

F Em

tak tabrak kowe loro

Dm G

iki salahe sopo

C G

yen kowe wes ra tresno

Am Em

ngomong ojo t'rus lungo

F Em

awas nemoni apes

Dm

lemah teles

G C

Gusti sing.. bakal mbales

(Tribunnews.com)

