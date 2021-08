Sampaikan Salam Perpisahan pada Renatta dan Arnold, Chef Juna Pamit dari MasterChef Indonesia?

TRIBUNNEWS.COM - Chef Juna Rorimpandey sampaikan salam perpisahan pada Chef Renatta dan Chef Arnold.

Diketahui Chef Juna menjadi juri ajang pencarian bakat memasak MasterChef Indonesia sejak musim pertama.

Kemudian ia sempat vakum dari juri MasterChef Indonesia selama dua musim.

Sampai akhirnya kembali di musim ke-5 bersama Chef Arnold Poernomo serta Chef Renatta Moeloek.

Akan tetapi ada yang berbeda di unggahan Chef Juna, Minggu (29/8/2021).

Dalam unggahan tersebut, ia membagikan potret di momen Grand Final MasterChef Indonesia Season 8.

Chef Juna mengungkapkan telah menemui akhir dari MasterChef Indonesia di season ini.

Ia turut mengucapkan selamat untuk dua grandfinalis, Jesselyn serta Nadya.

Lantas chef 46 tahun itu memberikan apresiasi bagi perjuangan dari kedua grandfinalis.

"What a journey…. Finally we got to the end.