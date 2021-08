Chord Gitar dan Lirik Lagu Penyesalanku - Vagetoz: Ku Menyesal Tak Mencintamu

TRIBUNNEWS.COM - Vagetoz merupakan grup musik yang beraliran rock alternatif.

Grup musik ini dibentuk tahun 1999 di Sukabumi.

Anggotanya berjumlah 6 orang yaitu Teguh Permana (vokal), Acep Gunawan alias Son! (gitar), Irman alias Nuki (gitar), Budi alias Eboth (bass), Rudi alias Iday (drum).

Album pertama Vagetoz yaitu Sesuatu yang Beda yang dirilis pada tahun 2007.

Berikut chord dan lirik lagu Penyesalanku - Vagetoz:

Em B D A/C#

Kau telah tancapkan luka di hatiku

Am B7 Em

Membekas perih masih terasa

Em B D A/C#

Ku coba meredam semua yang terjadi

Am B7 Em

Namun tetap saja ku tak bisa

[chorus]

G B Em D

Mungkin terlalu dalam sakit yang kini kurasa

Am B

Ku menyesal tak mencintamu

E G# C#m B

Semua ini bukanlah yang kuharapkan

F#m B E

Kau berikan cinta sesaat untukku

E G# C#m B

Ternyata ku salah menilai dirimu

F#m A B

Memang kau tak pantas menjadi milikku

Em B D A/C#

Setelah ku tau siapa dirimu

Am B7 Em B7

Semakin besar kebencianku

Em B D A/C#

Musnah sudah harapan ku bersabar

Am B

Tibalah akhir sebuah cerita

[interlude] Em B/D# D A/C# Am B 2x

[chorus]

G B Em D

Mungkin terlalu dalam sakit yang kini kurasa

Am B

Ku menyesal tak mencintamu

Em B/D# D A/C# Am B

F# A# D#m C#

Semua ini bukanlah yang kuharapkan

G#m C# F#

Kau berikan cinta sesaat untukku

F A# D#m C#

Ternyata ku salah menilai dirimu

G#m B C#

Memang kau tak pantas menjadi milikku

