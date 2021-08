Chord Gitar Lagu Terlalu Manis - Slank, Kunci dari G Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu berjudul "Terlalu Manis" yang dipopulerkan oleh grub musik, Slank.

Lagu "Terlalu Manis" ini termasuk dalam album kedua dari Slank yang bertajuk "Kampungan".

Album tersebut dirilis pada tahun 1991 oleh label Project Q.

Hingga kini, Selasa (31/8/2021) video klip lagu ini telah ditonton lebih dari 11 juta kali.

Chord dan Lirik Lagu Terlalu Manis - Slank:

Intro : G C 4x

G C

Kuambil gitar dan mulai memainkan

Em F C

lagu lama yang biasa kita nyanyikan

G C

Tapi tak sepatah kata yang bisa terucap

Em F C

Hanya ingatan yang ada dikepala

G C

Hari berganti angin tetap berhembus

Em F C

Cuaca berubah daun-daun tetap tumbuh

G C

Kata hatiku pun tak pernah berubah

Em F C

Berjalan dengan apa adanya

D Am

Di malam yang dingin dan gelap sepi

D Am F C

Benakku melayang pada kisah kita

G F C

Terlalu manis untuk dilupakan

Am Em F Em D C

Kenangan yang indah bersamamu tinggalah mimpi

G F C

Terlalu manis untuk dilupakan

Am Em F Em D C

Walau kita memang tak saling cinta tak akan terjadi

Musik (versi 1) : Em A 4x

Musik (versi 2) : Em D G C F F G

C G

syalala ... syalala ... 3x

C Em

syalala ...

Baca juga: Chord Gitar Cinta Kita - Slank, Kunci dari D: Jangan Dengarkan Orang Bicara

Baca juga: Chord Virus - Slank, Aku Gak Mau Menjadi Setan yang Menakutimu

Baca juga: Chord Gitar Ku Tak Bisa - Slank, Kunci Dimainkan dari C: Pernah Berpikir Tuk Pergi

(Tribunnews.com)

Berita lainnya terkait Chord Gitar