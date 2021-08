Chord Gitar Laskar Pelangi - Nidji, Kunci Dimainkan dari G: Menarilah dan Terus Tertawa

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Laskar Pelangi yang dipopulerkan oleh grub band, Nidji.

Lagu Laskar Pelangi merupakan ciptaan Giring Ganesha.

Lagu yang dirilis pada tahun 2008 ini merupakan original soundtrack film Laskar Pelangi.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Laskar Pelangi - Nidji

Intro: G C G C



G C

mimpi adalah kunci

Bm C D

untuk kita menaklukkan dunia

Bm C

berlarilah tanpa lelah

Bm C D

sampai engkau meraihnya

.

G C

laskar pelangi

Bm C D

takkan terikat waktu

Em Bm

bebaskan mimpimu di angkasa

C D

warnai bintang di jiwa

.

Reff:

G C

menarilah dan terus tertawa

G C

walau dunia tak seindah surga

Em C G D

bersyukurlah pada Yang kuasa

Em C Am

cinta kita di dunia

D G

selamanya

.

Musik : G C G C

.

G C

cinta kepada hidup

G C

memberikan senyuman abadi

Am Bm

walau hidup kadang tak adil

C D

tapi cinta lengkapi kita

.

Am Bm

hooooooo

C D

haaa ha haaaaa

.

Am Bm

laskar pelangi

C D

takkan terikat waktu

Am Bm

jangan berhenti mewarnai

C D

jutaan mimpi di bumi

.

Reff:

G C

menarilah dan terus tertawa

G C

walau dunia tak seindah surga

Em C G D

bersyukurlah pada Yang kuasa

Em C Am D

cinta kita di dunia

.

G C

menarilah dan terus tertawa

G C

walau dunia tak seindah surga

Em C G D

bersyukurlah pada Yang kuasa

Em C Am

cinta kita di dunia

D G C

selamanya

G C

selamanya

.

G C

laskar pelangi

G C D G

takkan terikat waktu

