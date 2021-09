Chord Gitar dan Lirik Lagu Diam Diam - Arsy Widianto feat Tiara Andini: Jangan Kau Salah Duga

TRIBUNNEWS.COM - Dalam artikel ini terdapat chord gitar dan lirik dari lagu yang berjudul Diam Diam.

Lagu Diam Diam dipopulerkan oleh Arsy Widianto feat Tiara Andini.

Video klip lagu ini diunggah pada akun YouTube Arsy Widianto pada 5 Februari 2021.

Chord dan Lirik Lagu Diam Diam - Arsy Widianto feat Tiara Andini

[Intro] F Fm G D Dm G

[Verse] C Dm awalnya ku tak tahu.. C Dm datangnya dari mana.. F G Em Am kau sapa dan sebut namaku D Bb -G firasatku berbeda.. C Dm sejak aku memandang.. C Dm hati rasa terguncang.. F G Em Am ku sapa dan sebut namamu D Bb -G kau tertunduk dan menghindar.. Reff: C Em F G jangan kau salah duga.. C Em Gm C aku sama.. F E Am D hanya tak ingin orang lain tau Dm G diam-diam ku telah jatuh cinta.. [Interlude] C Em Dm G C Em Dm G F G Em Am sering kali kita bersamaan D Bb G tak sengaja curi pandang.. Reff: C Em F G jangan kau salah duga.. C Em Gm C aku sama.. F E Am D hanya tak ingin orang lain tau Dm G ( C ) diam-diam ku telah jatuh cinta..





Video Klip

(Tribunnews.com)

