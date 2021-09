Chord Gitar Menemukanmu - Seventeen, Kunci Dimainkan dari C: Separuh Langkahku Saat Ini

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Menemukanmu yang dipopulerkan oleh grub musik Seventeen.

Lagu Menemukanmu termuat dalam album keempat Seventeen yang bertajuk 'Dunia Yang Indah'.

Lagu bergenre pop ini dirilis pada 2011 lalu oleh G&P Records.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Menemukanmu - Seventeen

[Intro]

C..F..G..C

C F

separuh langkahku saat ini

G C

berjalan tanpa terhenti

Am Dm

hidupku bagaikan keringnya dunia

G F C

tandus tak ada cinta..

C F

hatiku mencari cinta ini

G C

sampai ku temukan yang sejati

Am Dm

walau sampai letih ku kan mencarinya

G F C

seorang yang ku cinta oo..

[Reff]

F G

kini ku menemukanmu

Em Am

di ujung waktu ku patah hati

Dm

lelah hati menunggu

G C

cinta yang selamatkan hidupku..

F G

kini ku tlah bersamamu

Em Am

berjanji tuk sehidup semati

Dm

sampai akhir sang waktu

G F C

kita bersama tuk sela..manya..

[Interlude]

F..G..Em..Am..Dm..G

F G

kini ku menemukanmu

Em Am

di ujung waktu ku patah hati

Dm

lelah hati menunggu

G C

cinta yang selamatkan hidupku..oo oo..

[Reff]

F G

kini ku menemukanmu

Em Am

di ujung waktu ku patah hati

Dm

lelah hati menunggu

G C

cinta yang selamatkan hidupku..

F G

kini ku tlah bersamamu

Em Am

berjanji tuk sehidup semati

Dm

sampai akhir sang waktu

G F C

kita bersama tuk sela..manya..

[Outro]

Dm

sampai akhir sang waktu

G F C

kita bersama tuk sela..manya..

(Tribunnews.com)