Chord Hal Hebat - Govinda, Kunci Gitar dari C: Takkan Siakan Dia Belum Tentu Ada yang Seperti Dia

Chord gitar Lagu Hal Hebat - Govinda

Intro : C F

C

di hidup ini

F Em Dm

tlah ku singgahi banyak cinta namun

G C

tak pernah aku temui cinta

F Em Dm

sekuat aku menginginkan dia

G E

hal hebat ku rasakan kini

Am

di cintai seseorang

G D

yang ku pun mencintai

G

itu sempurna..

Reff :

F

takkan siakan dia..

G C

belum tentu ada yang seperti dia..

A Dm

satu dunia tahu aku bahagia

G C

banyak pasang mata saksinya..

F

takkan duakan dia..

G C

belum tentu esok kan masih ada..

A Dm

kesempatan tak kedua kalinya

G Fm

hargai dan jaga hatinya..

C

dalam diamku

F Em Dm

ku panjatkan s'lalu doa untuknya

G C

jodoh bukan soal sempurna

F Em Dm

namun yang mampu tangguh tuk bertahan

G

dan berjuang..

Back To Reff:

F

takkan siakan dia..

G C

belum tentu ada yang seperti dia..

A Dm

satu dunia tahu aku bahagia

G C

banyak pasang mata saksinya..

F

takkan duakan dia..

G C

belum tentu esok kan masih ada..

A Dm

kesempatan tak kedua kalinya

G Fm

hargai dan jaga hatinya..

Musik :

B G#m

ho oo oo.. ho oo oho uwoo..

B E F#

ho oo oo.. ho oo oho uwoo uwoo..

Back To Reff: . . .

F

takkan siakan dia..

G C

belum tentu ada yang seperti dia..

A Dm

satu dunia tahu aku bahagia

G C

banyak pasang mata saksinya..

F

takkan duakan dia..

G C

belum tentu esok kan masih ada..

A Dm

kesempatan tak kedua kalinya

G Fm

hargai dan jaga hatinya..

