Chord Gitar dan Lirik Lagu Selalu Ada - Blackout: Tuhan Engkau Tahu Aku Mencintainya

TRIBUNNEWS.COM - Dalam artikel ini terdapat chord gitar dan lirik dari lagu yang berjudul Selalu Ada.

Lagu Selalu Ada ini dipopulerkan oleh grup band asal Jakarta, Blackout.

Lagu ini dirilis pada tahun 2010 dan masuk dalam album pertama mereka.

Baca juga: Chord dan Lirik Wake Me Up When September Ends - Green Day

Baca juga: Chord Temani Aku - Sheila on 7: Tetaplah di Sini Peri Kecilku

Chord dan Lirik Lagu Selalu Ada - Blackout:

Intro: C

C

Betapa hancur hati

Am

hilang gairah hidup

Dm

serasa hampa

G

selimuti di jiwa..

C

Tak ada lagi tawa

Am

dan tak ada ceria

Dm

semua hilang

G

terkubur dalam duka..

Am Em F C

Dia.. kini telah pergi..jauh..

Am Em F

terbang.. tinggi tinggalkanku..

Fm

di sini..

Reff:

C E

Tuhan Engkau tahu aku mencintainya

F Fm

dan tak ada yang bisa mengganti dirinya

C E

Tuhan hanya dia yang selalu ada

F Fm (C)

dalam anganku, dalam benakku..

Musik: C E F Fm

C E F Fm

Am Em F C

Hu.. huu.. huu.. huu..

Am Em F Fm

hu.. huu.. huu.. yeach..

Kembali ke: Reff

C E F

Tuhan Engkau tahu, wou yehee.. ooh..

Fm

aku mencintainya, wow..

C E

Tuhan hanya dia yang selalu ada

F Fm (C)

dalam anganku, dalam benakku

Outro: C E F Fm

Video Klip

(Tribunnews.com)

Berita terkait chord lagu