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Lirik dan Chord Gitar It's Only Me - Kaleb J: I Will Always Be The One Who Pull You Up
Berikut lirik dan chord gitar lagu It's Only Me dari Kaleb J, lengkap dengan video klip.
Instagram @kalebjonath
Berikut lirik dan chord gitar lagu It's Only Me dari Kaleb J, lengkap dengan video klip.
TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord gitar lagu It's Only Me dari Kaleb J.
Lagu It's Only Me yang dinyanyikan oleh Kaleb J dirilis pada 2020.
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Lirik dan Chord It's Only Me - Kaleb J
[Intro] B G#m E [Verse] B G#m Selama ini E Ribuan Hari kudekat denganmu B G#m E Lewati berbagai hal, ku ada di sisi mu B E C#m F# Tanpa kau tahu perasaan ku padamu E D#m C#m Sendiri ku berharap D#m F# B Memberi kasih walau tak kembali [Chorus] G#m E I maybe not yours and you're not mine D#m D# G#m But I’ll be there for you when you need me E It is only me C#m Believe me girl, it's only me G#m F# Yeah, it's only me! B G#m E I will always be the one who pull you up D# G#m When everybody push you down E And it's only me C#m Believe me girl, it's only me! F# Yeah it's only me G#m F#m C#m F# [Verse 2] B G#m E C#m Sekali pun, kau tak pernah perdulikan rasa ku B G#m E F# Ku takkan acuhkan dirimu D#m B E Tapi kuharap C#m F# Suatu saat nanti kau tahu E D#m Sendiri ku berharap E D#m Memberi kasih F# B walau tak kembali [Chorus] G#m E I maybe not yours and you're not mine F#m D# G#m But I’ll be there for you when you need me E It is only me C#m Believe me girl, it's only me G#m F# Yeah, it's only me! B G#m E I will always be the one who pull you up D#m D# G#m When everybody push you down E And it's only me C#m Believe me girl, it's only me! F# G Yeah it's only me [Bridge] D Aku memang bukan F Em D Rasa yang kau mau G D Namun ku kan slalu ada Gm A Untukmu D Bm .... Untukmu
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(Tribunnews.com/Indah Aprilin)
Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Sumber: TribunSolo.com
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Chord Gitar Its Only Me - Kaleb J
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Chord Its Only Me - Kaleb J
Its Only Me - Kaleb J
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