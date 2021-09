Spoiler One Piece 1024: Kilas Balik Yamato dengan Tiga Samurai Hebat, Yamato Berhasil Menyamai Kaido

Yamato vs Kaido - Spoiler One Piece 1024 - Kilas balik masa lalu Yamato dengan tiga samurai hebat Wanokuni, hingga Yamato untuk pertama kalinya berhasil menyamai Kaido.

TRIBUNNEWS.COM - Manga One Piece chapter 1024 akan resmi dirilis pada Minggu (12/9/2021), menurut Mangaplus Shueisha.

Meski masih seminggu lagi perilisannya, spoiler lengkap One Piece 1024 sudah diunggah di Reddit.

One Piece 1024 diberi judul "A certain someone" atau dalam bahasa Indonesia bermakna "Seseorang tertentu".

Seseorang yang dimaksud dalam judul tersebut adalah sosok samurai yang pernah membantu Yamato di masa lalu.

One Piece 1024 akan menampilkan kilas balik masa kecil Yamato, kelanjutan pertarungannya dan Kaido, dan kabar pertempuran di Onigashima.

Penasaran apa saja yang akan terjadi? Simak spoiler One Piece 1024 berikut:

Spoiler One Piece 1024

Di color spread One Piece 1024, kita akan melihat bagian dua poster khusus untuk World Popularity Poll.

Gol D Roger berada di langit sepeti Kaido dan Big Mom di bagian satu poster, Crocodile, Enel, Mr 2, Vivi, Carue, Nami, Sanji, Brook, Chopper, Luffy, Robin, Jinbe, Zoro, Franky, Usopp, Going Merry, Woop Slap dalam boneka Going Merry Kid, Urouge, Bonney, Killer, X Drake dan Apoo.

Selanjutnya, cerita akan dimulai dari lantai 2 kastil Onigashima, dimana kita bisa melihat sosok seseorang di belakang ruangan sementara banyak dari bawahan Kaido mulai jatuh dan mulutnya berbusa.